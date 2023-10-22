حماس: إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة بدعم ومشاركة أمريكية

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن إسرائيل تشن "حرب إبادة جماعية" في غزة بدعم ومشاركة من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان صحفي اليوم، بأن إسرائيل ترتكب لليوم الـ16 "جرائم في غزة تشمل قصف المنازل على ساكنيها واستهداف المساجد والكنائس والمشافي والمدارس والجامعات والبنية التحتية".

واعتبر الرشق، أن قتل نحو 5 آلاف فلسطيني في غزة غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ والآلاف من الجرحى، وقطع المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن القطاع، هي "جرائم حرب وإبادة جماعية".

في السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن هجمات إسرائيل: "تتعمد إلحاق أكبر قدر من الخسائر والأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية، حيث تضررت 50% من الوحدات السكنية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي".

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، أنه حصر أضرار متفاوتة في أكثر من 165 ألف وحدة سكنية وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأشار إلى أن بفعل كثافة هجمات إسرائيل وتدمير أحياء سكنية بأكملها، فإن 70% من سكان القطاع، بواقع 1.5 مليون نسمة نزحوا من مناطق سكنهم إلى مراكز إيواء تصل لأكثر من220 مركزا، أو تجمعات مستضيفة في مختلف محافظات القطاع.