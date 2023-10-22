حسام زكي: قمة القاهرة للسلام حظيت باهتمام ومشاركة دولية واسعة

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد الجامعة العربية، إن «قمة القاهرة للسلام حظيت باهتمام ومشاركة دولية واسعة»، مشيرًا إلى أنها تستهدف حشد الدعم للموقف الفلسطيني المصري العربي؛ الذي يدافع عن الوضع الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «الموقف في غزة به قدر من الضبابية؛ لكن الحديث الإعلامي في الأوساط الغربية والإسرائيلية، يدور حول إصرار بعض الدول على الاجتياح البري للقطاع».

وأكمل: «الجامعة مهمومة بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الفلسطيني المدني البريء؛ الذي يعاني من ويلات الحرب من حيث لم يطلبها، لكن قدره أن يظل صامدًا على أرضه ومواجهة الآلة الحربية الشرسة بقدر هائل من الشجاعة».

وعن الخطوات المقبلة دبلوماسيًا، أشار إلى عقد اجتماع مهم لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل، برئاسة البرازيل؛ يناقش الوضع في الشرق الأوسط، وبعده الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استصدار قرار بأغلبية دولية.

ولفت إلى أن القرار يركز على وقف إطلاق النار فورًا، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري للسكان، ووضع أفق سياسي للعملية والقضية الفلسطينية وكيفية إنهائها بشكل سياسي، والتسوية اللازمة لها والتي تحقق حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه أن «هناك دولًا تريد الذهاب بالموضوع إلى كونه مشكلة أمنية»، معقبًا: «البعض يريد التعامل معها بشكل أمني دون أفق سياسي، وهو ما يمنح الضوء الأخضر لقوة الاحتلال حتى تقوم بما يبدو لها أنه مناسب فقط».