صرف صحي الإسكندرية تبحث سبل استخدام المياه المعالجة

اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برؤساء قطاعات المشروعات، والتأمين الفني والمعالجة، والمعامل، والصرف الصناعي والتجاري، والتخطيط، اليوم الأحد، لبحث سبل استخدام المياه المعالجة وتحسين البيئة وتعظيم الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه الجهات العلمية بالشركة لتنشيط فعاليات التعاون وفتح قنوات اتصال مشترك؛ من أجل تطوير وخدمة البيئة وعرض الرؤى والأفكار ومقترحات التعاون الأمثل.

وقال نافع، إن الدولة تتجه لتخفيض كثافة استخدام المواد والطاقة والمياه في الإنتاج الصناعي، من خلال ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه بالمنشآت الصناعية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، وخفض استهلاكات المياه في المراحل الصناعية المختلفة، مؤكدا ضرورة التعاون مع القطاع الصناعي لتبني طرق غير تقليدية ومبتكرة للعمليات الصناعية لترشيد وتقليل استهلاك المياه.

كما أشار إلى أهمية إدارة الحمأة من أجل الاستخدام المستدام للموارد، حيث إن الإدارة الفعالة للحمأة تعتبر جانبا مهما في معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك نظراً لأهمية التعامل معها والتخلص منها بشكل سليم، وكيفية الاستفادة منها في توليد الطاقة، وإمكانية تحويلها إلى مورد قيم يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وشدد نافع، علي استغلال جميع مخرجات عمليات المعالجة في تعظيم الإيرادات، وضرورة الاهتمام بخدمات المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات وحل أي مشكلات قد تواجههم.