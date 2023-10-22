أوضحت وزارة التضامن، أن أعراض الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي هي: "الكحة الجافة، واحتقان الحلق، والنهجان وضيق التنفس، وإسهال في بعض الحالات، والصداع بالرأس، وانسداد الأنف والرشح، والإرهاق شديد وأوجاع بالجسم، وارتفاع في درجة الحرارة".



وبينت التضامن، خلال حملتها "النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك"، أن طرق انتقال العدوى تأتي من خلال الانتقال المباشر عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير من المصاب أثناء العطس أو الكحة.

وتابعت أن طرق انتقال العدوى ربما تكون غير المباشرة من خلال لمس الأسطح والأدوات الملوثة، ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، أو من خلال الاختلاط المباشر مع المصابين بالمرض.

وقالت التضامن، إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات، هما: كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وداء السكري، والسمنة، والسرطان.

وأكملت أن هذا إلى جانب المصابين بأمراض صدرية مزمنة مثل الربو، والحوامل والأطفال دون الخامسة، والعاملون في مجال الرعاية الصحية.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة "النظافة صحة وسلامة.. أحمي نفسك وأسرتك"، تستهدف توعية أسر الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

والحملة تنطلق في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي، وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، وهي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

وينفذ الحملة، برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع، ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي.

هذا إلى جانب، الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وستشهد الحملة، تنظيم عدد من الندوات والتجمعات على مستوى المراكز والقرى، ومسرحيات تفاعلية في الساحات المفتوحة أو بالجمعيات الأهلية.

وسيجري توزيع النشرات التوعوية بالوحدات الاجتماعية أو من خلال تنفيذ زيارات المشروطية الصحية لأسر برنامج تكافل، وتوزيع النشرات التوعوية بجميع الخدمات التابعة للوزارة مثل مراكز التأهيل ومراكز الطفل العامل ومراكز المرأة العاملة ودور رعاية المسنين.