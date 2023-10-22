تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مستشفى سوهاج التعليمي، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة لأهالي سوهاج والمحافظات المجاورة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريا لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مبان المستشفى المختلفة والتي تضم (الرئيسي، والإداري، والحضانات، الكلى، العيادات) بالإضافة إلى مدرسة التمريض وسكن التمريض.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث يقدم المستشفى خدماته في تخصصات (الجراحة، جراحة المخ والأعصاب، العصبية والنفسية، العظام، النساء والتوليد، المسالك البولية، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الباطنة، الجلدية، الأسنان)، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة والصيدلة، وذلك بإجمالي 182 سرير داخلي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على مؤشرات العمل ونسب تردد المواطنين على المستشفى والخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بمعدلات الآداء، حيث يُجري المستشفى سنويًا 8900 عملية صغرى، و1600 عملية متوسطة، و1500 عملية متوسطة، و700 عملية ذات مهارة، كما بلغ تردد المرضى سنويًا على العيادات الخارجية 205 آلاف مريض، و91 ألفا و400 مريض على قسم الاستقبال، كما يجري المستشفى سنويًا أكثر من 5 آلاف حالة ولادة.

ونوه إلى أن الوزير شدد على رفع كفاءة العمل بمستشفى سوهاج التعليمي، لتقديم أفصل الخدمات الطبية لأهالي سوهاج.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى ومرافقيهم، للوقوف على مستوى راضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.