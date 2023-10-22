تدريب أطباء التكليف على أعمال تنظيم الأسرة بدمياط

أجرى قطاع تنظيم الأسرة في مديرية الشئون الصحية بدمياط، تدريبا لأطباء التكليف على حيثيات التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة، وذلك خلال 3 أيام في الفترة بين الـ14 إلى الـ16 من أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان أصدره الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن التدريب تم في 3 مراكز، في قسم أول، وقسم ثالث، وإدارة كفر سعد الصحية، وقام بالتدريب كل من الدكتورة هالة هدية، والدكتورة تسنيم مسالو، والدكتورة إيمان عياد، بإعداد هذا التدريب والإشراف عليه، مؤكدين أنه لن يكون الأخير من نوعه.

وأضاف عبدالجواد، أن التدريب يأتي في إطار الحرص على إعداد جيل من الأطباء القادم، ليكون جاهزا ومدربا لخوض غمار مشاريع تنظيم الأسرة القادمة بكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للسكان.