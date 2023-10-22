تعليم البحيرة: انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام الدارسة بجميع مدارس المحافظة والالتزام بالجدول والحصص الدراسية، وكذا المواعيد الخاصة ببدء ونهاية اليوم الدراسي، ودخول وخروج الطلاب.

وأوضح الديب، أنه تم التأكيد على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية والجهات المعنية بإجراء جولات ميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة وانتظام سير العملية التعليمية، والعمل على تذليل أي معوقات إن وجدت أولا بأول.

وأشار إلى ضرورة الاطمئنان على نظافة المدارس وتنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.