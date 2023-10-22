متحدث عراقي: سنرد في كل الساحات على أي توغل إسرائيلي في غزة

حذر المتحدث باسم "كتائب سيد الشهدا"، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أن المقاومة العراقية سترد في جميع الساحات على أي توغل إسرائيلي أكثر في قطاع غزة.

وقال الشيخ كاظم الفرطوسي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "أي تدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية في الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة سيجعل هذه الدول هدفا للمقاومة الإسلامية في العراق"، مشيرا إلى أن "ماتقوم به المقاومة العراقية من قصف لغاية الآن هو عمل بسيط".

وأضاف: "مستعدون وجاهزون وسندخل أية معركة بحسب نوع التدخل الأمريكي رغم أننا نتوقع أن العملية العسكرية البرية التي تلوح بها القوات الصهيونية ستكبد العدو خسائر كبيرة من قبل رجال المقاومة الفلسطينية".

وحذر الفرطوسي "جميع الدول الأوربية بعدم التدخل العسكري وتغيير مواقفها تجاه مايتعرض له المدنيون في غزة من جرائم شنيعة وإن كل الخيارات أمامها ستكون مفتوحة".

وأكد أن "حركة المقاومة في العراق تحيي بإكبار العملية التي قام بها فتية غزة وهو أهم إنجاز عسكري لأنه كسر قواعد الاشتباك، وبالتالي فإن هذا العمل البطولي بجميع تفاصيله يعكس تطور العمل المقاوم وهو محل احترام".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت تبنيها لأكثر من سبع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة حرير قرب مطار أربيل وقاعدة فكتوريا بمطار بغداد الدولي.

ولم تعلن السلطات العراقية عن موقفها من هذه الهجمات.