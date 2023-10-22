ماهر عبدالصبور:

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا قافلة طبية علاجية بمقر المركز الطبي بمدينة ديرمواس، غدا الاثنين، على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل صحة المنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر، الرمد، الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.