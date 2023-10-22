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محافظ مطروح يفتتح فرع الشركة المصرية للتنمية الزراعية

أحمد سباق
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 5:30 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 5:30 ص

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فرعي الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، على هامش فعاليات المهرجان الدولى السابع للتمور بسيوة.

وأضاف محافظ مطروح ببيان أن فرعي الشركة يضم الماكينات والآلات والمعدات الزراعية، وكل ما يحتاجه المزارعون في واحة سيوة من أسمدة ومبيدات وبذور ومولدات الطاقة الشمسية، وسيارات الركاب والتروسيكلات وأحدث ما جرى صنعه ومنها الدرجات البخارية صديقة البيئة بالطاقة الكهربائية التي تصل بطاريتها للسير حتى مسافة 280 كم وغيرها.

وأكد البيان أنه تم توفير النخالة الإلكترونية والتي يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار وتساعد المزارع بالقيام بأعمال التلقيح والمكافحة للنخيل دون بذل مجهود، مع الاستعداد لتقديم مزيد من التيسيرات لأهالي مطروح وسيوة.

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