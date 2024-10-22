أكد مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، رفض إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل في ظل تواصل إطلاق النار.

وقال عفيف، خلال مؤتمر صحفي: «لن تحصل مفاوضات تحت النار، وأقول لجالانت الحديد بالحديد والنار بالنار»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «قصف العدو الجنوني للضاحية الجنوبية لا مبرر له، لأن مؤسسة القرض الحسن مؤسسة مدنية وليست مسئولة عن رواتب وتمويل حزب الله، ومؤسسة القرض الحسن ستوفي بكل التزاماتها وجميع الحقوق فيها محفوظة».

وأكد أن الولايات المتحدة شريكة أساسية بالحرب والجرائم وتمد إسرائيل بالأسلحة الفوسفورية والعنقودية.

وأوضح أن ما يُنتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق، قائلا: "لن يطول الوقت حتى يكون لدى الحزب أسرى من جنود الاحتلال".

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

فميا يواصل مقاتلو حزب الله، خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة.