 الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول مالي بحزب الله في غارة على سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول مالي بحزب الله في غارة على سوريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 1:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 1:05 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل مسؤول مالي بارز في حزب الله في سوريا، متعهدا بشن بمزيد من الهجمات على الشبكة المالية لحزب الله.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، أن إسرائيل نفذت غارة جوية في سوريا اليوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ الإسرائيلية.

وأشار هاجاري إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت رئيس الذراع المالي لحزب الله المسؤول عن تحويل الأموال من إيران إلى حزب الله.

ولم يذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اسم المسؤول المالي في حزب الله، بيد أنه أشار إلى أنه شغل هذا المنصب منذ أسابيع قليلة بعد مقتل سلفه.

كان مصدر عسكري سوري قد أفاد بمقتل مدنيين اثنين جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بدمشق. كما أشار إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة بموقع الهجوم.


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