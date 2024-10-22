انطلاق الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لمناقشة استمرار جرائم إسرائيل

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بناء على طلب فلسطين.

وعُقد الاجتماع، برئاسة اليمن، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن جهته قال علي صالح موسى نائب مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة هي الأكثر وحشية وسط حالة من العجز و الصمت الدولي.

وثمن موسى جهود الأمانة العامة لانعقاد الإجتماع، معربا عن إدانة بلاده لعملية الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.

وأكد ضرورة حشد الجهود لإرساء عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لتطهير عرقي و تهجير متعمد بينما لا يزال المجتمع الدولي لا يقوم بدوره، في ظل ما تقوم به إسرائيل من القتل الممنهج والتجويع وهدم المنازل واعتقال آلاف المدنيين في ظروف غير إنسانية.

من جانبه، قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تسفك دماء الأطفال و النساء و تدمر الحياة دون الاعتراف بمفهوم الإنسانية.

وشدد العكلوك على أن إسرائيل بلغت من الوحشية ما لم تبلغه غيرها في التاريخ الحديث، وسط عجز المنظمومة الدولية غير المسبوق، و الذي يشكل وصمة عار.