إسرائيل: حزب الله يمول نفسه جزئيا من خلال مصانع في تركيا

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن حزب الله اللبناني يمول نفسه بشكل جزئي من خلال مصانع في تركيا وسوريا واليمن ولبنان.

وذكر هاجاري يوم الاثنين أن "حزب الله قد أنشأ مصانع في سوريا ولبنان واليمن وتركيا توفر عائدا لعملياته"، دون تقديم دليل أو تفاصيل حول المصانع الموجودة في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح أن المصدرين الرئيسيين لدخل حزب الله هما التبرعات المباشرة من إيران على شكل نقود وذهب، بالإضافة إلى المواطنين اللبنانيين.

وتابع هاجاري: "حزب الله يجني المال من المواطنين اللبنانيين من خلال تقديم خدمات مالية عبر جمعية القرض الحسن".

وتعمل هذه المؤسسة المالية التي يديرها حزب الله كأنها بنك على الرغم من أنها ليست مسجلة كذلك.

وقصفت إسرائيل ليل الأحد فروعا لهذه المؤسسة المالية. وقال هاجاري إن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تنظيم صفوفه.