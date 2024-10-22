جيش الاحتلال يعلن مقتل وإصابة 4 جنود في إصبع الجليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 اخرين بجراح خطيرة في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق من اليوم، وفي غزة، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي بحادث طرق خلال أداء مهامه قرب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، على موقعه على الإنترنت، إن الرقيب يشاي مان، المقاتل في الكتيبة 50 من لواء ناحال، قتل في حادث سيارة عملياتي بالقرب من قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن يشاي مان، يبلغ من العمر 21 عاما، وأنه من منطقة متسفا أريحا، مشيرا إلى أنه تم إخطار عائلته، بأمر مقتله.