أمير قطر: حريصون على توسيع نطاق تعاوننا الثنائي مع ألمانيا

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه ناقش مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في برلين اليوم، ومع المستشار أولاف شولتس، التطلعات المشتركة لتوطيد التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «نحرص معاً على تنمية المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية باستمرار، من خلال جهودنا المشتركة وشراكاتنا الاستراتيجية واستثماراتنا المتبادلة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يتماشى مع مصالح بلدينا ويحقق الازدهار والرخاء للشعبين الصديقين».

ناقشت مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين اليوم، ومع المستشار أولاف شولتس، تطلعاتنا المشتركة لتوطيد تعاوننا الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، التي نحرص معاً على تنميتها باستمرار من خلال جهودنا المشتركة وشراكاتنا الاستراتيجية… pic.twitter.com/OSV7QOGPiP — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 22, 2024

واجتمع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم بالقصر الرئاسي «بيلفيو» في العاصمة برلين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.