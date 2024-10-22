بلينكن في إسرائيل لإحياء مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، في مسعى جديد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وسيلتقي بلينكن الذي يبدأ جولة إقليمية قبل أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعددا من المسئولين الإسرائيليين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد زيارته لإسرائيل يوم الثلاثاء والأردن الأربعاء، سيتوجه بلينكن لعواصم عربية أخرى، بحسب ما أعلنت وزارته.

وزيارة بلينكن، هي الـ11 للمنطقة منذ بداية العدوان على غزة، كما تأتي الجولة التي تستمر أسبوعًا، بينما تستعد المنطقة لرد إسرائيل على هجوم بالصواريخ البالستية شنته إيران عليها، مما قد يحدث اضطرابات في أسواق النفط، ويخاطر بإشعال حرب شاملة بين الطرفين.

وفيما يتعلق بغزة، قال مسئول كبير في الخارجية الأمريكية، لوكالة رويترز، إن بلينكن سيركز في مناقشاته على كيفية إنهاء الحرب والخطط الخاصة بالقطاع، بعد انتهاء القتال وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية.