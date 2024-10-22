مدير معهد فلسطين للأمن القومي: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال

قال مدير معهد فلسطين للأمن القومي اللواء حابس الشروف، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تطبق «خطة الجنرالات»، والتي من أهدافها ترحيل المواطنين الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، وتضييق الخناق على المقاتلين من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، ومنع عودة وتمركز حركة المقاومة في مناطق الشمال.

وأضاف «الشروف»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء: «مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت شبه فردية، خاص بعد مقتل يحيى السنوار، وعدد من قادة المقاومة، وبالتالي حركة حماس أصبحت تعمل كمائن للإسرائيليين، بمعنى أنها تضرب وتهرب»، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن «عملية المقاومة الفلسطينية لا تقتصر على حركة حماس أو على الشعب الفلسطيني سواء بالسلاح أو الصمود»، لافتا إلى أن «الشعب الفلسطيني في محطة صعبة جدا؛ فليس أمامه سوى الموت أو المقاومة، وهو يفضل المقاومة».

وأوضح أن مقتل قائد اللواء 401 كانت ضربة قوية على الجيش الإسرائيلي، وكان لها تأثير نفسي عليهم، منوهًا أن الاحتلال بدأ بالقصف والتدمير الشامل للقطاع؛ لرفع معنويات الجيش بعد مقتل قائده.