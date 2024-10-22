 والد عمر كمال يكشف طبيعة إصابته.. وموقفه من نهائي السوبر - بوابة الشروق
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والد عمر كمال يكشف طبيعة إصابته.. وموقفه من نهائي السوبر

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 10:51 ص

كشف كمال عبد الواحد والد عمر كمال ظهير النادي الأهلي عن حالة اللاعب عقب الإصابة التي تعرض لها في نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الواحد في تصريحاته لقناة إي تي سي: "عمر شعر بالإصابة بعدما اصطدمت تسديدة فخري لاكاي به".

وأضاف: "عمر قال لي إنه شعر بأن العضلة تحركت من مكانها وبمرور الوقت لم يستطع استكمال المباراة".

وواصل والد لاعب الأهلي: "الإصابة مطمئنة بشكل عام، ومن الوارد أن يلحق بنهائي السوبر يوم الخميس".


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