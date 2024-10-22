تحدثت الفنانة نورهان شعيب، عن أسباب تفضيلها الزواج والأمومة على الاستمرار في التمثيل، قائلة إنها شخصية كلاسيكية في الحياة، مشيرة إلى افتقادها إلى جو الأسرة والمودة والرحمة أثناء فترة عملها بالفن.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أنها قضت 6 سنوات كأم وزوجة بعد ابتعادها عن التمثيل، مشيرة إلى بلوغ ابنها معاذ 19 عاما، قائلة :«هو شقى العمر، أتمنى أكون ربنا وفقني في الأمومة المهمة الأصعب في الحياة».

وأوضحت أنها قررت بعد ذلك بدء مجال عمل جديد من الصفر، مرجعة ذلك إلى أن التمثيل مهنة شاقة تستحوذ على حياة الفنان بالكامل، قائلة: «التمثيل شغلانة بتأخذك من أول ما تفتح عينك لغاية ما تغمض، بتسرق حياتك وبتخرج عن الدنيا لمدة 3 أو 4 أشهر لغاية ما المسلسل ينتهي من التصوير، ولو صورت أكثر من عمل ممكن تعيش على نفس الوضع سنة أو سنتين محروم من حضور أي مناسبات عائلية واجتماعية».

وأشارت إلى أنها كانت تبحث عن عمل يوفر لها التوفيق بين حياتها الشخصية ورعاية ابنها، وتحقيق ذاتها في الوقت نفسه، لا سيما أن التمثيل كان يسبب لها «قلقا وضيقا شديدا» في تلك الفترة.

ولفتت إلى إبلاغها أثناء إجراءات تسجيل ابنها في المدرسة؛ بفتح قسم جديد للغة الإنجليزية وبحاجة إلى مدرسين، قائلة: «قررت أحقق ذاتي في شيء مختلف ليس له علاقة بالشكل، لأني كنت متأثرة نفسيا وقتها إن بعض الناس في حياتي بالعائلة، كانوا في شدة القسوة لدرجة اتهموني أني نجحت؛ لأني كنت مجرد وجه جميل وكاريزما؛ وليس للموهبة».