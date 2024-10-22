بثت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف مدينة حيفا بصواريخ "نصر 2" الدقيقة، التي دخلت الخدمة في 20 أكتوبر الجاري.



وأكد الحزب أن الصاروخ من طراز "أرض أرض" دقيق، طوره مهندسو المقاومة الإسلامية، يستخدم في ضرب الأهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل إلى 5 أمتار، ويحمل رأسا حربيا بزنة 140 كيلوغراما.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي أكثر من 235 غارة على مواقع متفرقة في لبنان، خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية.

ومن جانبه، استهدف "حزب الله" مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ، أبرزها قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، التي استهدفت "بصواريخ نوعية".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 2483 شهيدا، و11628 مصابا".