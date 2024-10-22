هاريس: بوتين سيجلس في كييف إذا فاز ترامب بالانتخابات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيجلس في كييف" إذا فاز منافسها دونالد ترامب في الانتخابات.

وقالت كامالا هاريس في فعالية انتخابية في ولاية ميشيجان: "سيقوم ترامب بإجبار أوكرانيا على الاستسلام في المعركة مع المعتدي مع انتهاك سيادتها. إذا أصبح دونالد ترامب رئيسا فإن فلاديمير بوتين سيجلس في كييف"، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

ووفقا لنائبة الرئيس الأمريكي، يمكن التلاعب بترامب بسهولة، بما في ذلك من خلال الإطراء. وقالت هاريس: "يتم التلاعب به، فهو يسمح بسهولة أن يتم التلاعب به من خلال الإطراء والتودد، بما في ذلك من قبل الطغاة والمستبدين في جميع أنحاء العالم".

وكانت هاريس قد أدلت بتصريحات مماثلة خلال مناظرة متلفزة مع ترامب في سبتمبر الماضي. وحينها رد ترامب بالقول إن هاريس، على الرغم من اجتماعها مع القيادة الأوكرانية في مؤتمر ميونيخ للأمن في أوائل عام 2022، لم تتمكن من منع اندلاع القتال في أوكرانيا، وشدد ترامب على أن بوتين "كان سيجلس في موسكو بسعادة أكثر مما هو عليه الآن".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.