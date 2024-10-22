جالانت يصنف جمعية القرض الحسن اللبنانية «منظمة إرهابية»

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، اليوم الثلاثاء، تصنيف جمعية القرض الحسن اللبنانية "منظمة إرهابية".

وزعم جالانت في بيان، أن جمعية القرض الحسن تستخدم في شراء الأسلحة ودفع رواتب عناصر حزب الله.

وقال إن إضعاف قدرات حزب الله يتطلب حملة عسكرية واقتصادية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحملة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدء منذ أمس الأول في استهداف "جمعية القرض الحسن" ، وقال المُتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري إن المؤسسة تشارك في تمويل أنشطة "حزب الله" ضد إسرائيل، مُشيرًا إلى أن الجيش قرر مُهاجمة هذه البنية التحتية.

يُذكر أن جمعية "القرض الحسن" تأسست عام 1982، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ومُنِحت الترخيص الرسمي سنة 1987.

وحسب ما هو منشور على موقعها، تهدف جمعية "القرض الحسن" إلى مساعدة الناس عبر قروض لآجال مُحدّدة بدون فوائد، لحل بعض مشكلاتهم الاجتماعية.