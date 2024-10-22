إسرائيل: تكثيف إجراءات الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهداف منزل نتنياهو

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أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، تأكيده تكثيف إجراءات الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب وكالة "معا" الإخبارية، تبنى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف مسئولية الحزب الكاملة عن استهداف قيساريا وتحديداً منزل نتنياهو.

وهدد حزب الله نتنياهو بالقول: "إذا لم تصل إليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا الأيام والليالي والميدان".

وأكد عفيف، في مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت، ثقة حزب الله الكاملة برئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أنه "لا مفاوضات تحت النار".

وقال عفيف إن "القصف الذي استهدف مراكز القرض الحسن لا مبرر له على الإطلاق"، مضيفا: "مؤسسة القرض الحسن هي مؤسسة مدنية مرخصة وحزب الله لا يستلم مخصصاته منها".

وأشار إلى أن "ما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق"، مضيفاً أنه "لن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى للعدو وسنتفاوض عليهم".