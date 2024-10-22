طاهر النونو عن مصير جثمان السنوار: الراحل رفض التميز في حياته

علق عضو المكتب السياسي والمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، على التقارير المتداولة حول إمكانية مبادلة جثمان الشهيد يحيى السنوار، بمحتجزين إسرائيليين.

وقال خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن «جثة السنوار كجثث أبطال فلسطين الذين دخلوا يوم العبور 7 أكتوبر 2023، أو الجثث التي استولى عليها الاحتلال أثناء دخوله لبعض المناطق بقطاع غزة».

وأضاف: «ما يسري عليهم يسري عليه، السنوار في حياته رفض التميز، وفي استشهاده هو جزء من أبناء الشعب الفلسطيني، وسيكون كباقي أبناء الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى اعتقاده بأن «روح السنوار موجودة الآن عند مليك مقتدر»، موضحًا أن «جثمانه سيُدفن – بإذن الله – في غزة أو في أي مكان من أرض فلسطين».

وأجاب عن التساؤلات بشأن غياب الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن الظهور إعلاميًا وإلقاء خطابات، قائلًا إن «أبو عبيدة يظهر في اللحظة الأمنية المناسبة والوقت المناسب».

وأكمل: «قطاع غزة محاصر جوًا وبرًا وبحرًا، عشرات الطائرات تراقب هنا وهناك، وفي بعض الأحيان تكون الظروف غير مواتية».

وذكر أن «أبو عبيدة ألقى خطابًا متلفزًا تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للحرب، بُث في جميع أنحاء العالم»، مختتمًا: «في اللحظة التي تصبح الظروف مواتية، سيكون له خطاب ثانٍ وثالث وتصريحات متتالية».