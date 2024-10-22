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وكالات

بدأ بعد ظهر الثلاثاء، اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس، لبحث وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المتواصلة في غزة منذ أكثر من عام.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «يجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاليًّا في مكتبه في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن».

واستهل بلينكن في إسرائيل جولته الشرق أوسطية. ويلتقي نتنياهو وعددا من المسئولين الإسرائيليين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد زيارته لإسرائيل يوم الثلاثاء والأردن الأربعاء، سيتوجه بلينكن لعواصم عربية أخرى، بحسب ما أعلنت وزارته.

وزيارة بلينكن هي الـ11 للمنطقة منذ بداية العدوان على غزة، كما تأتي الجولة التي تستمر أسبوعًا، بينما تستعد المنطقة لرد إسرائيل على هجوم بالصواريخ البالستية شنته إيران عليها، مما قد يحدث اضطرابات في أسواق النفط، ويخاطر بإشعال حرب شاملة بين الطرفين.

وفيما يتعلق بغزة، قال مسئول كبير في الخارجية الأمريكية، لوكالة رويترز، إن بلينكن سيركز في مناقشاته على كيفية إنهاء الحرب والخطط الخاصة بالقطاع، بعد انتهاء القتال وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية.