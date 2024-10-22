صحفي بريطاني يشكر الرئيس الروسي على موقف إنساني

أعرب الصحفي البريطاني غراهام فيليبس عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على منحه حق اللجوء المؤقت على أراضي روسيا، مشيرا إلى محاولة السلطات البريطانية مداهمة منزله في لندن.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، يوم الاثنين، إن فيليبس حصل على حق اللجوء المؤقت على أراضي روسيا الاتحادية.

وكتب فيليبس في قناته على "تلغرام": "️شكرا جزيلا لكل من دعمني، ومن يدعمني في هذا الوقت العصيب. شكرا جزيلا لروسيا و(الرئيس الروسي) فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) على إعطائي الآن وثيقة تعني أنني أستطيع الاستمرار بالعيش في روسيا، وأقوم بعملي من دونباس وهو ما أحب القيام به. بالنسبة لي هذه ليست مجرد وثيقة عادية، إنها وثيقة حياتي وسأكون ممتنا لذلك طوال عمري".

وذكر الصحفي أيضا أن عائلته في بريطانيا تتعرض للاضطهاد وتلقت تهديدات، وأشار إلى أن الحكومة البريطانية ابتزته لتغيير عمله، ووعدته برفع العقوبات المفروضة عليه. وكتب فيليبس أنه "يفضل الموت على القيام بذلك"، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية حاولت "مداهمة" منزله في لندن.

وفي عام 2022، كان فيليبس مدرجا في قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بريطانيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وعمل فيليبس سابقا كمراسل مستقل لقناة روسيا اليوم في أوكرانيا، وأثناء عمله في أوكرانيا، تم اعتقاله مرتين من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني، حيث استجوبوه عن موقفه من القرم.