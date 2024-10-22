 4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على عبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 8:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على عبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 7:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 7:38 م

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف عيادة جمعية التوبة في بلدة عبسان الكبيرة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 42,718 شهيدا، و100,282 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك