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الزمالك يقرر فتح تحقيق في أحداث مباراة بيراميدز

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 11:07 م

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب  على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

و يؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون و قيم الروح الرياضية و رفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

 وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.


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