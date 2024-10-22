صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 8ر0٪ فقط، أي أقل بمقدار 5ر0 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي.

أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نموًا بنسبة صفر بالمئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.

في المقابل، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلًا، وإن لم تكن متفائلة للغاية.

وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بمعدل 2ر3٪ في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.

ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها "مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي"، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.