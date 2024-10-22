موتسيبي يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة في أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا

توعد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتخاذ إجراءات صارمة في أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في المغرب.

تحدث موتسيبي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للكاف الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا التي ألغيت بسبب رفض المنتخب النيجيري خوض اللقاء بداعي تعرضه للاحتجاز في مطار الأبرق ، قائلًا:" الواقعة محل التحقيق حاليا، والكاف يراجع قواعد معاملة الفرق الزائرة".

أضاف موتسيبي:"سنتخذ إجراءات صارمة، ولن نتسامح في أي خروج عن النص".

وكشف موتسيبي عن تحقيق الكاف ربحا قدره 72 مليون دولار من نهائيات كأس الأمم الأفريقية هذا العام في كوت ديفوار، ما يزيد بشكل كبير عن أرباح النسخة السابقة في الكاميرون بحوالي 4 ملايين دولار.

تابع موتسيبي بالتأكيد على إنه يتوقع إيرادات تبلغ نحو 150 مليون دولار للعام المالي "2024-2025"، مع نفقات تبلغ 138.2 مليون دولار، مؤكدا أنه يسعى لتطوير الكرة في كل البلدان الأفريقية.

أشار:" سيتم إنفاق حوالي 30% من الميزانية على برامج التطوير والمساهمات للاتحادات الأعضاء في الكاف والتي يبلغ عددها 54 اتحادا".

أتم موتسيبي بالإشارة إلى أن الكاف يرغب في زيادة إيرادات كرة القدم الأفريقية إلى مليار دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة، موضحا أنه يجري محادثات مع رعاة محتملين، كما أنه يخطط لمنح كل اتحاد محلي في القارة مليون دولار سنويا بداية من عام 2026.