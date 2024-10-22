 توقيع الكشف وتقديم العلاج لـ417 حيوانا ضمن قافلة بيطرية مجانية بقرية شبرا بابل بالمحلة الكبرى - بوابة الشروق
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توقيع الكشف وتقديم العلاج لـ417 حيوانا ضمن قافلة بيطرية مجانية بقرية شبرا بابل بالمحلة الكبرى

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 6:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 6:27 م

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة " بداية جديدة للتنمية"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية.

وأشار الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت الدكتور أمجد أبو الخير مدير الإدارة البيطرية بمركز المحلة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ417 حيوانًا وماشية، و900 طائر وصرف التحصينات والأدوية.


وأضاف "عبد العزيز"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.

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