جنايات مطروح: تأجيل قضية أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر مع إخلاء سبيله

قرر المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس محكمة الدائرة الثانية جنايات مطروح، وعضوية المستشارين إمام محمد الصريفي، وعلاءالدين بسيونى، وحسام محمد الصياد، تأجيل جلسة المتهم أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقتله بالخطأ أمين شرطة دهسا بسيارته، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل مع إخلاء سبيله ووجوده حضوريا بالجلسة القادمة.

وطالب المستشار أحمد عادل، رئيس نيابة مدينة العلمين، بتطبيق أقصى عقوبة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، في قضية قتل أمين شرطة دهسا بسيارته المسرعة في منتصف أغسطس الماضي.

وأكد الادعاء، في مرافعته، أن المتهم كان يقود سيارته بعد تعاطيه لمخدر الحشيش بإحدى المطاعم الشهيرة بمدينة العلمين الجديدة، ثم استقل سيارته بموافقة اثنين من رافقيه بينهم حارس مرمى الزمالك محمد صبحي، والذي كان يجلس بجواره بينما يجلس الثالث في المقعد الخلفي، وبسرعة تتجاوز الـ120 كيلو متر في الساعة، بينما السرعة القصوى المحددة من قبل إدارة المرور هي 100 كيلو في الساعة.

وجاء في مرافعة النيابة أن المتهم شخص مستهتر بالقانون ولم يكن على قدر المسئولية كونه شخصية عامة وقدوة يقتدي بها الشباب، مشيرا إلى أن المرافقين وحسب أقولهما في تحقيقات النيابة، حاولا لفت نظر المتهم لسرعة الجنونية التي كان يقودها بها السيارة، إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك واستمر.



وحسب وصف محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، أنه سمع صوت ارتطام قوي من الناحية اليسرى للسيارة أدت إلى كسر الزجاج الأمام للسيارة، وهنا بدأ المتهم أحمد فتوح بتهدئة السرعة فقفز بعدها مباشرة محمد صبحي من السيارة، بينما كان صديقهم الثالث في المقعد الخلفي يصرخ بعبارة "ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟"، وهنا أكد الإدعاء أن المتهم لم يحاول تفادي المجني عليه كما ادعى، ولكنه استمر في السير كما هو، وفقط هدأ من سرعته لتفقد الأمر.

وقال الإدعاء إن الواقعة تجسد مشهدا لفريقين من المواطنين، أحدهما يمثل فريق حياة المرفهين الذين لا يعبأون لا بالقانون ولا بحياة المواطنين، وهو الفريق الذي يمثله المتهم، وفريق الكادحين ويمثله المجني عليه الذي كان يقوم بعمله من الساعات الأولى من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح اليوم التالي، وهما الطريفين اللذين نادرا ما يلتقيان ولكنهما التقيا في هذه الليلة من خلال هذا الحادث الذي جسد كل معاني اللامبالاة والاستهتار.

ودفع فريق دفاع المتهم بطلان ادعاء النيابة العامة، بأن المتهم لم يكن تحت تأثير المخدرات، وشكك في قانونية سحب عينة الدم من المتهم، بينما أكد الادعاء أن العينة تم سحبها بمعرفة مستشفى العلمين وتحت إشراف القضاء مرتين وليست مرة واحدة وتبين إيجابيتهما.

وقدم فريق الدفاع ما يفيد بالتصالح المدني مع أسرة المجني عليه أحمد السيد الشبكي، 54 سنة، وبحضور زوجته وأشقائه الثلاثة أمام هيئة المحكمة.

كان لاعب نادى الزمالك أحمد فتوح حضر صباح اليوم الثلاثاء، إلى محكمة جنايات مطروح بالدائرة الثانية، وبرفقة فريق دفاعه، وتم إدخاله قفص الاتهام أثناء نظر الجلسة، وتم رفع الجلسة للنطق بالحكم بعد المداولة.