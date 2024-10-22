نائب محافظ القاهرة يتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء

عقد أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعاً موسعاً بحضور المهندسة سمية عبدالعال مسئول ملف التصالح بالمنطقة الجنوبية، وأمير فارس، مدير منظومة الشكاوى ومسئولي المراكز التكنولوجية ولجان البت الفني بأحياء المنطقة، للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح منصور، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً من خلال المتابعة الدورية بما يساهم في دفع وتيرة العمل على أرض الواقع وتذليل أي معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف أحياء المنطقة الجنوبية.

وأكد متابعته اليومية لمستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها حيث تضعه المنطقة على رأس أولويات العمل اليومية خلال الفترة الحالية للعمل علي تسريع الإجراءات وتذليل أي مشكلات والتيسير علي المواطنين خاصة في ظل وجود منظومة إلكترونية متكاملة في القانون الجديد التصالح لسرعة الإنجاز.

وشدد على أهمية تضافر كل الجهود والتنسيق مع المراكز التكنولوجية والجهات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء للعمل على تسريع وتيرة العمل والتغلب على أي معوقات للانتهاء من فحص الطلبات لتحقيق أعلى معدلات إنجاز في هذا الملف الهام.