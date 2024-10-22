سويسرا تغلق مراكز اللجوء في ظل انخفاض عدد الطلبات

سجلت سويسرا انخفاضا في أعداد طالبي اللجوء في البلاد، مما دفعها للإعلان عن إغلاق تسعة من بين 36 مركزا للجوء بحلول مارس المقبل.

وأعلنت أمانة الدولة للهجرة اليوم الثلاثاء، أنها سوف تقلص عدد مراكز اللجوء بنحو 20%. وكان قد تم زيادة عدد الأماكن إلى 10 آلاف و500 منذ عام 2022، ولكن نحو نصفها فقط الآن يتواجد به طالبو لجوء.

وفي سبتمبرالماضي، تم تقديم طلبات لجوء أقل بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت أمانة الدولة للهجرة: "الوضع على طرق الهجرة إلى أوروبا الغربية لا يشير إلى زيادة حادة خلال الأشهر المقبلة".

وأوضحت أنه في حال لزم الأمر، سوف يتم زيادة أماكن اللجوء مجددا.

ويشار إلى أنه تم تقديم نحو 21 ألف طلب لجوء في سويسرا هذا العام حتى سبتمبر الماضي.