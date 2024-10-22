عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة

دعا 64 عضوا بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن للضغط على إسرائيل من أجل السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى قطاع غزة دون عوائق.

وبعث 64 نائبا بقيادة الديمقراطي جيمس ماكغورن، الاثنين، رسالة إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذين يقدمان دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأعرب النواب في رسالتهم، عن قلقهم إزاء القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة منذ بدء الإبادة قبل أكثر من عام، وأكدوا أن هذه القيود أدت إلى صعوبات خطيرة في الحصول على معلومات دقيقة من قطاع غزة.

وأوضح النواب، أن الأخبار المحدودة تدفع للشكوك، وأنه في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومات الموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن القيود المفروضة تضر بحرية الصحافة.

ودعا النواب، كلًا من بايدن وبلينكن للضغط على إسرائيل من أجل توفير وصول وسائل الإعلام دون عوائق.

وفي 6 أكتوبر الجاري، بدأ جيش الاحتلال قصفا غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاح هذه المناطق، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وفي الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل حصارا على محافظة شمال غزة تمنع إثره دخول إمدادات الطعام والمياه أو المساعدات، فإن المساعدات الواسلة لمناطق جنوب القطاع شحيحة ولا تلبي احتياجات النازحين الذين بات أغلبهم فقراء.

ومنذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.​​​​​​​