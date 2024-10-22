جوتيريش يدين خسائر الأرواح المستمرة والمنتشرة في جميع أنحاء غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الخسائر المستمرة والمنتشرة" في الأرواح في كافة أرجاء قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على مجمع سكني في بيت لاهيا يوم السبت، وفقا لما ذكره متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في إيحاز صحفي يومي "يجب احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات".

وكانت السلطات الصحية في غزة قد أفادت بأن 87 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين يوم السبت بعد غارات جوية إسرائيلية على منطقة سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتابع حق ان جوتيريش "لا يزال منزعجا بشدة إزاء التدهور السريع للوضع بالنسبة للمدنيين في شمال غزة، بما في ذلك النزوح الجماعي ونقص ضروريات العيش".

ودعا جوتيريش إلى إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ للسماح لهم بمواصلة عملهم المنقذ للحياة.

وقال حق "تؤدي الهجمات الأخيرة التي ضربت المستشفيات في شمال غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل وتعريض حياة عشرات الآلاف للخطر"، داعيا إلى حماية المرضى والعاملين في المجال الطبي.

وأضاف المتحدث أن "الانتهاكات التي نشهدها في غزة من قبل جميع أطراف هذا الصراع للقانون الإنساني الدولي غير مقبولة. إن المساءلة عن أي جرائم دولية ارتكبها أي طرف أمر ضروري"، مضيفا أن الأمين العام كرر دعواته إلى وقف إطلاق النار الفوري والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.