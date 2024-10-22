توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة بداية جديدة في دمياط

أجرى اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد في دمياط، جولة تفقدية لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي انطلقت اليوم في نادي الزرقا الرياضي، بمشاركة العديد من الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح "الوصيف"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مديرية التربية والتعليم شاركت بعدة فعاليات فنية، قدّم خلالها طلاب المدارس عروضًا متنوعة، بجانب تنظيم ورشة عمل في الرسم بالتعاون مع المكتبة المتنقلة، كما عقدت ندوات تناولت موضوعات حول بناء الإنسان والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب نشر الوعي بأهمية المبادرة.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة قدّمت خدمات الكشف والعلاج المجاني لما يقارب 3000 طائر، بالإضافة إلى تقديم استشارات مجانية لعدد 3 حيوانات أليفة.

كما تضمنت الفعاليات ندوة توعوية عن التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي للسلالات عالية الإنتاجية، إلى جانب لقاءات إرشادية حول إنفلونزا الطيور وسبل التربية الآمنة، كما نظمت هيئة تعليم الكبار ندوة تناولت أهمية التعليم المستمر كسبيل للتنمية والتقدم، وأبرزت مخاطر الأمية على الفرد والمجتمع، وعُقد أيضًا امتحان فوري لتقييم قدرات 25 مواطنًا في القراءة والكتابة.

ونظمت مديرية العمل، ندوة حول مفهوم السلامة والصحة المهنية والمخاطر التي قد تواجه العاملين في بيئة العمل، وشارك فيها 150 مستفيدًا، كما عقدت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ندوات حول التربية الإيجابية والصحة النفسية.

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا، مقدمة من الجمعيات الأهلية، كما نظمت ورش فنية للأطفال وندوة للمكلفات بالخدمة العامة.