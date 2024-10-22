قال السفير تمام خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن مجموعة «بريكس» أصبحت تضم بعد التوسع الأخير في عضويتها، 10 دول ذات وزن معتبر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد سكانها يبلغ 3.5 مليار نسمة، بما يمثل 45% من سكان العالم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، أن القيمة الاقتصادية لدول «بريكس» تتجاوز 30 تريليون دولار، لافتا أنها تمثل نحو 45% من إنتاج النفط الخام، و20% من حجم التجارة العالمية.

وأشار إلى أن مجموعة «بريكس» تملك كل الإمكانيات لتؤدي دورا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، قائلا: «من الممكن أن يحقق التجمع لنا مكاسب ومصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة».

ولفت إلى أن انعقاد القمة الثلاثاء بمدينة قازان الروسية وعلى مدار 3 أيام؛ يأتي تزامنا مع تحديات اقتصادية وسياسية ضاغطة، في مقدمتها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، تداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت العديد من الدول النامية، ومنها مصر.

وأكد أن مصر تنظر إلى مجموعة «بريكس» باعتبارها تجمعا اقتصاديا، مشددا أن السياسة المصرية متوازنة ضد الاستقطاب، متابعا: «نعمل على أن يكون لمصر صوت مسموع داخل المجموعة يعبر عن الدول النامية ودول الجنوب بصفة عامة».