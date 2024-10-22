وزير الصحة الفلسطيني: عدوان الاحتلال أعادنا 40 عاماً للوراء

- فلسطين كانت تفخر بخلوها من شلل الأطفال

شارك وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، ممثلاً عن دولة فلسطين، في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 24) برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستمر المؤتمر على مدار أربعة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، بمشاركة العديد من وزراء الصحة العرب وغير العرب، والمنظمات والمؤسسات الصحية العالمية، وكذلك خبراء صحيين في مختلف التخصصات.

وأعرب الوزير أبو رمضان، خلال مداخلاته في الجلسة الحوارية للمؤتمر، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، على الدعم الكبير والتاريخي الذي توليه الجمهورية المصرية لدولة فلسطين، وكذلك لدور مصر المميز وعملها الدؤوب لوقف العدوان على غزة، ورأب الصدع الفلسطيني.

وقال وزير الصحة، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مستمر منذ أكثر من 7 عقود على فلسطين، لكن في السنة الأخيرة، كانت هناك هجمة شرسة طالت الشجر والحجر والبشر ولم تذر أخضر ولا يابس، وهذا العدوان كان يستهدف بالأساس الإنسان الفلسطيني، ومحو كل إمكانية للحياة في قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن العدوان دمر البنية التحتية، والنظم الصحية التي كنا نفخر بها في فلسطين.

وأضاف أبو رمضان أن فلسطين كانت تفخر بأنها واحدة من أفضل نظم التطعيم الصحي بنسبة فعالية تزيد عن 99%، وبأنها كانت خالية من مرض شلل الأطفال، مؤكداً أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي أعادنا إلى أكثر من 40 عاماً إلى الوراء، نتيجة تدمير البنية التحتية، والصرف الصحي يغطي الشوارع بملايين الأطنان، وكل هذا أدى إلى انقطاع التطعيم الصحي للأطفال.

وذكر وزير الصحة أن التدمير الممنهج استهدف المنشآت الصحية وكوادر العمل الصحي، حيث أن العديد منهم في مستشفيات الشفاء وناصر وفي الشمال قد اعتقلوا وعذبوا وأسروا، وكثير منهم استشهدوا وهم يقدمون الواجب الإنساني للمرضى، وعدوان الاحتلال طال مختلف القطاعات في قطاع غزة، وهذا العدوان سيحتاج إلى قدر كبير وعدة سنوات لإزالة أثاره.

وعُقدت الجلسة الحوارية في اليوم الأول خلال افتتاح أعمال المؤتمر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، وبمشاركة وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، والسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الصحة بجمهورية العراق، صالح مهدي الحسناوي، ووزير صحة اليونان، أدونيس جورجياديس، وممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، ديان كيتا، ومساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية، عبد الله الدردري.