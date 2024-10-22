قائد الحرس الثوري الإيراني يستبعد شن إسرائيل هجوما كبيرا على بلاده

استبعد الحرس الثوري الإيراني، أن تشن إسرائيل بشن هجوم كبير على طهران في ردها على الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية على دولة الاحتلال مؤخرًا.

ونقلت شبكة أخبار الطلبة عن قائد الحرس الثور محمد علي جعفري، اليوم الثلاثاء، إنَّ إسرائيل لن تقوم على الأرجح بتحرك كبير ضد طهران، لكنها قد تنفذ هجوما محدودا وبشكل رمزي.

ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تخطط لرد قوي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في الأول من أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، قالت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم الثلاثاء، أنَّ مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في تسريب وثيقتي مخابرات سريتين للغاية حول استعدادات إسرائيل للرد على إيران.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان نقلته الصحيفة، إنّه يحقق في التسريب المزعوم للوثيقتين السريتين ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء في وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت عن إضافة منازل كبار المسؤولين الإيرانيين كأهداف محتملة للهجوم، بعد استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العائلي.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين بجيش الاحتلال قولهم إنه استعدادا لشن هجوم على إيران، فإن اعتبارات الرد على محاولة اغتيال نتنياهو وعائلته ستدرج أيضا ضمن الأهداف بعد استهداف طائرة مسيرة لمنزله في قيساريا.

وأضافت: «لقد وضعت الخطط بالفعل على طاولة صناع القرار، وقد قدم المستوى العسكري والموساد الخطط لرئيس الوزراء ووزير الدفاع.. ولدى إسرائيل مجموعة واسعة من الخيارات، مثل المنشآت النووية والنفطية، والأهداف العسكرية والحكومية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمت إضافة منازل كبار المسئولين في إيران إلى بنك الأهداف».