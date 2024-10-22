محافظ قنا يشارك في فعاليات برنامج المائدة المستديرة للدراسة المكتبية

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، في فعاليات برنامج المائدة المستديرة للدراسة المكتبية بمكتبة مصر العامة، لاستعراض ومراجعة مخرجات الدراسة المكتبية لمحافظة قنا وآليات العمل على سد الفجوات بها، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص.

وأكد محافظ قنا أن المائدة المستديرة تناولت مراجعة سريعة لهيكل الدراسة لإمكانية تطويره بصورة أفضل، والوقوف على الفجوات التي يمكن تحفيز الشباب لسدها في المحافظة، وأهم التدريبات المهنية المطلوبة لشباب المحافظة خلال الفترة المقبلة.

كما ناقشت المائدة أهم المشروعات التنموية التي تحتاجها المحافظة، وآليات التحول إلى المشروعات الخضراء، ونشر ثقافة الاستدامة البيئية بين المشروعات والشباب.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم بحث تأسيس لجنة استشارية متعددة التخصصات تضم ممثلين عن "المحافظة، المجتمع المدني، رجال الأعمال، النواب، والإعلام المحلي"، بالإضافة إلى حصر الفرص الاستثمارية في محافظة قنا، وتحديد عوامل جذب الاستثمار، مع مناقشة الخدمات المالية وغير المالية المتاحة وكيفية تمكين الشباب من الوصول إليها.