أحمد السجيني: الرئيس السيسي يتخذ القرار في فيمتو ثانية إذا كان العرض قويا ومقنعا

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، يضعون ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولوياتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «اللجنة تشعر بوجود إرادة منصرفة في موضوع التصالح نحو الحل الجذري»، مشيرًا إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتخذ القرار في فيمتو ثانية إذا كان العرض أمينًا وقويًا ومقنعًا».

وتوقع حدوث حلحلة في ملف التصالح خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعًا أسبوعيًا مع سكرتارية العموم في المحافظات لمتابعة الملف، فضلًا عن عقد البرلمان جلسات شبه شهرية لقياس الأثر.

وذكر أن الحكومة أعلنت تصنيف طلبات التصالح التي قدمت خلال الفترة الماضية، وعددها 2.8 مليون، لتسهيل إجراءات حلها.

وأوضح أن «الحكومة أنهت البت في 500 ألف طلب، وأنهت ملفات 600 ألف وأحالتها إلى المنظومة، وقسمت المتبقي بعدد 1.2 مليون طلب، يقعون خارج نطاق التصالح».