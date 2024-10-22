بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية غدا

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تنطلق غدًا الاثنين أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للعلوم الصيدلية والصحية PHS-2024، الذي تنظمه كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

يهدف المؤتمر إلى تشجيع الأبحاث التطبيقية والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مجالات تطوير الدواء والرعاية الصحية التي تخدم الصناعة، واستعراض المستجدات في العلاجات الطبية وتطبيقات النانو المتنوعة.

كما يتضمن المؤتمر عددًا من ورش العمل في مجالات تهم القطاعين الصيدلي والطبي، إلى جانب ورشة عمل مميزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء ورجال الصناعة الدوائية، بالإضافة إلى متحدثين بارزين في مجالات تطوير الدواء والرعاية الصحية من مختلف دول العالم.