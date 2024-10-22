محكمة إيرانية تقضي بإعادة صحفيتين تناولتا قضية مهسا أميني إلى السجن

أمرت السلطات الإيرانية، على نحو غير متوقع، بإعادة صحفيتين حائزتين على جوائز إلى السجن مجددا، بعد إطلاق سراحهما بكفالة في يناير الماضي.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانجير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الصحفيتين، إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، تلقيتا أمرين بالبدء في تنفيذ عقوبتهيما بالسجن لمدة خمس سنوات بحلول يوم الخميس المقبل.

وكانت الصحفيتان ضمن أول من أبلغ عن وفاة الفتاة الكردية الإيرانية جينا مهسا أميني في خريف عام 2022

وأثارت وفاة أميني احتجاجات في أنحاء إيران ضد السياسات القمعية ونظام الحكم الإسلامي المتشدد.

وقضت محكمة إسلامية ثورية على محمدي وحميدي بالسجن قبل عام فيما يتعلق بموجة الاحتجاجات.

واتهمت المحكمة المرأتان بالعمل مع الولايات المتحدة.

وبحسب القضاء الإيراني، تم إسقاط هذه التهمة، ولكن بقي الحكم بالسجن خمس سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام".

يشار إلى أن قضية الصحفيتين حظيت باهتمام دولي. وأثناء وجودهما في ، السجن منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كلا من حميدي ومحمدي، جائزة حرية الصحافة التي تمنحها المنظمة الأممية غيابيا.