علق رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، على المقترح الذي قدمه رئيس الشاباك رونين بار، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الإثنين، والذي يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وإطلاق سراح بعض الأسرى، دون الانسحاب من قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة الجزيرة مباشر: «حينما يقدم إلينا رسميا سنبدي رأينا فيه؛ لكن نحن أمام تلاعبات إسرائيلية فالاحتلال الصهيوني يهدف فقط إلى استعادة جنوده ولو بالتدريج، بينما يستمر في القتل والإجرام كما يجري اليوم من محارق ضد أهلنا في جباليا».

وشدد أن :«موقف الحركة من أي اتفاق لا يضمن وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني والانسحاب الكامل من قطاع غزة وصفقة تبادل جادة؛ فلن نذهب إليه».

وعلى صعيد آخر، قال إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن نشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة باستشهاد البطل يحيى السنوار.

وأشار إلى أن الاحتلال يشعر بالصدمة جراء الطريقة التي استشهد بها، ومن الصور التي التقطت له في اللحظات الأولى، والتي قدمته كأسطورة ونموذج ملهم لأبناء الأمة والعالم.

وأضاف أن الاحتلال يدرك الخطأ الذي ارتكبه بنشر الصور الأولى، موضحا أنه يحاول التغطية عليه من خلال بث المزيد من مقاطع الفيديو، والتي يتناقض أو يتوافق بعضها مع ما نشره في البداية؛ بهدف إثارة الجدل حول قصة استشهاده.

وذكر أن السنوار يجسد نموذجا نادرا واستثنائيا للمجاهد الذي قاتل بشجاعة نادرة حتى الرمق الأخير، مشيرا إلى أن صور استشهاده البطولية أحدثت زلزالا كبيرا في الوعي العربي، مضيفا أن السنوار سيظل مصدر إلهام في استشهاده كما كان في حياته.