باكستان ترسل مساعدات إغاثة فورية لغزة ولبنان عبر البر والجو

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السلطات المعنية في بلاده، اليوم الثلاثاء، بإرسال طائرتين تحملان مواد إغاثة، بشكل فوري، إلى كل من قطاع غزة ولبنان، ودعا إلى استخدام الطرق البرية والجوية لإيصال تلك المساعدات.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية ، بأن رئيس الوزراء، الذي ترأس اجتماعا لمراجعة أنشطة الإغاثة في فلسطين ولبنان، طالب بتعزيز التنسيق مع سفراء باكستان في فلسطين ولبنان والأردن ومصر لضمان إمدادات أفضل لمواد الإغاثة.

وشدد شريف على تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإغاثية، ودعا إلى ضمان وصول مواد الإغاثة إلى مستحقيها.

وكرر رئيس الوزراء نداءه للمواطنين والمغتربين من أجل التبرع لصندوق رئيس الوزراء لغزة ولبنان، كما وجه السلطات المعنية بإجراء حملة توعية لتعريف المواطنين بصندوق الإغاثة الذي أنشأته الحكومة.

وأحيط رئيس الوزراء علما بأنه يتم بالفعل إرسال مواد الإغاثة، والتي تشمل الخيام الشتوية والملابس والبطانيات والأدوية والأطعمة لمن يعانون من الهمجية الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان.

وأوضح الاجتماع أن الهجمات الإسرائيلية والحصار يعقوان إيصال إمدادات مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة.

كما قيل في الاجتماع إن الحكومة ستسهل الأمور أيضا على المنظمات غير الحكومية الراغبة في إرسال مساعدات إغاثة إلى غزة ولبنان