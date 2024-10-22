ليفربول يتغنى بإنجاز صلاح الاستثنائي

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تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه محمد صلاح، بعد إنجازه الذي حققه بهدفه في مباراة تشيلسي بالبريميرليج.

نشر ليفربول إحصائية لنجمه محمد صلاح بعد وصوله للمركز السادس في الأكثر مساهمة تهديفية مع فريق واحد بالبريميرليج بوصوله لـ 233 مساهمة تهديفية، بواقع 160 هدفا، 73 أسيست ليكون الإجمالي 233 هدفا.

وعلق ليفربول على الرقم الاستثنائي الذي حققه محمد صلاح، قائلًا:" الملك المصري يكتب التاريخ".

ويقدم محمد صلاح مستويات طيبة للغاية مع ليفربول بتسجيله 5 أهداف في البريميرليج بالموسم الحالي، إلى جانب صناعته للأهداف، على الرغم من حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع الريدز مع دخوله الأشهر الأخيرة في تعاقده في قلعة آنفيلد.