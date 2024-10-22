قيادي بحركة حماس: سنواصل المقاومة حتى وقف العدوان الإسرائيلي وإنجاز صفقة تبادل جادة

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن الشعب الفلسطيني هو من يقرر اليوم التالي للحرب، مشددًا على أن «القرار لن يكون إلا فلسطينيًا».

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الشعب الفلسطيني يواصل صموده وثباته على أرضه ومقاومته للعدو الصهيوني، حتى تحقيق المطالب بوقف العدوان، والانسحاب الكامل من غزة، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار، وتحقيق صفقة تبادل جادة».

وطالب الدول العربية والإسلامية بالدعوة إلى انعقاد مجلس الأمن بشكل عاجل، والضغط لصدور قرار دولي لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، توجيه دعوة عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة.

وأكمل: «إن العالم الذي يقف خاشعًا عند ذكر جريمة الهولوكوست التي لم يرها، عليه أن يجيب اليوم عن موقفه من الهولوكوست الجديد الذي يراه في بث حي ومباشر».

وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر تؤكد أهمية سرعة التوصل لصفقة إطلاق النار وإدخال المساعدات، وذلك في خضم تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك على لبنان.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، ظهر الثلاثاء، عن المصدر قوله إن مصر تتمسك بأن أي خطوات تجاه التهدئة يجب أن تؤدي للوصول لوقف إطلاق نار شاملة.

وكان مصدر رفيع المستوى، قد صرح مساء أمس الاثنين، بأنّ مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة.