الخارجية الفلسطينية: حراك سياسي ودبلوماسي متواصل مع الأردن لحماية الأقصى

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تواصل بالشراكة مع الأشقاء في الأردن حراكا سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا دوليا لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أنها مستمرة في حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لحماية القدس ومقدساتها، خاصة وأن تلك الاقتحامات الاستفزازية تتم بحماية رسمية من شرطة الاحتلال وبدعم وإسناد ورعاية الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية وأركانها من اليمين المتطرف يتعمدون تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد كجزء لا يتجزأ من تهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وبشكل يندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني وإطلاق يد المستوطنين للقيام بمزيد من الخطوات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة الغربية.



